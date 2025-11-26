Tunis, 26 nov. — La journée de mercredi se déroulera sous un temps froid marqué par des passages nuageux denses. Les prévisions signalent des pluies temporairement orageuses et parfois intenses sur les régions côtières du nord-ouest. Le reste du nord, ainsi que certaines zones du centre et du sud-est, seront concernés par des précipitations l’après-midi. Des chutes de grêle sont possibles localement.

Précipitations marquées au nord-ouest

Les côtes du nord-ouest devraient connaître les épisodes pluvieux les plus significatifs. Les prévisionnistes annoncent des cellules orageuses ponctuellement fortes. Les nuages progresseront ensuite vers le nord, le centre et le sud-est, où les pluies resteront plus localisées. La possibilité de grêle dans certaines zones nécessite une vigilance particulière.

Vent d’ouest en renforcement

Un vent de secteur ouest soufflera sur l’ensemble du pays. Il restera faible à modéré dans la matinée. Il se renforcera l’après-midi près des côtes et, durant la nuit, sur les hauteurs. Les rafales pourront dépasser temporairement 60 km/h. Ces conditions renforceront la sensation de froid et pourraient perturber la visibilité par endroits.

Mer agitée sur plusieurs côtes

La mer sera très agitée à houleuse dans le nord. Sur les côtes est, elle oscillera entre agitée et peu agitée. Les rafales attendues dans l’après-midi amplifieront localement la turbulence en mer. Les usagers de la navigation côtière devront adapter leurs déplacements.

Baisse notable des températures

Les températures enregistreront une baisse marquée. Elles oscilleront entre 13 et 18 °C dans la majorité des régions. Sur les hauteurs de l’ouest, les valeurs tourneront autour de 10 °C. Cette baisse confirme la tendance hivernale installée depuis plusieurs jours.