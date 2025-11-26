Manchester City a subi sa première défaite de la saison en Ligue des champions, mardi à l’Etihad Stadium, contre le Bayer Leverkusen (0-2). Les Citizens restent à 10 points et devront se reprendre lors de leur déplacement sur la pelouse du Real Madrid dans deux semaines. Leverkusen, avec 8 points, accueille Newcastle début décembre.

Guardiola fait tourner son effectif

Pour ce match, Pep Guardiola a choisi de reposer plusieurs titulaires, dont Erling Haaland, Phil Foden et le gardien Gianluigi Donnarumma. Cette rotation a affecté l’équilibre de l’équipe, malgré l’entrée en jeu de Haaland et Rayan Cherki pour la dernière demi-heure, ainsi que Phil Foden, Jeremy Doku et Nico O’Reilly en seconde période. Cinq changements n’ont pas suffi pour inverser le score.

Les buts du Bayer Leverkusen

Leverkusen a ouvert le score dès la 23e minute grâce à Alejandro Grimaldo. Après la pause, Patrik Schick a doublé la mise à la 54e minute, scellant la victoire de son équipe. Manchester City n’a jamais trouvé la solution malgré la supériorité technique attendue de ses joueurs.

Conséquences pour Manchester City

Cette défaite marque un coup d’arrêt pour les Citizens, leaders habituels de leur groupe, et met la pression avant le déplacement au Real Madrid. Guardiola devra trouver un équilibre entre rotation et performance pour maintenir son équipe en position favorable pour les 8es de finale.

Le Bayer Leverkusen, de son côté, consolide sa position dans la course aux barrages et peut aborder son prochain match contre Newcastle avec confiance.