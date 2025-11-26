Arsenal reçoit ce mercredi soir le Bayern Munich pour l’affiche majeure de la 5ᵉ journée de Ligue des Champions. Les deux équipes, leaders du mini-championnat à mi-parcours, visent la première place du groupe.

Arsenal en pleine confiance

Impressionnants depuis le début de la saison, les Gunners ont enchaîné quatre victoires en quatre matchs en C1 : Bilbao (0-2), Olympiakos (2-0), Atlético Madrid (4-0) et Slavia Prague (0-3). En Premier League, la dynamique est tout aussi favorable, avec une position de leader renforcée par un succès éclatant dans le derby face à Tottenham (4-1).

Un Bayern tout aussi dominateur

Le Bayern Munich affiche lui aussi 12 points au compteur, avec une meilleure différence de buts qu’Arsenal. L’équipe de Vincent Kompany a battu Chelsea (3-1), Paphos (1-5), le Club Bruges (4-0) et le PSG (1-2).

À noter : Luis Díaz est suspendu, tandis que Harry Kane, toujours en grande forme, cumule déjà 5 buts en C1 et 14 en Bundesliga.

Diffusion TV : où regarder Arsenal – Bayern Munich ?

Le match se joue ce mercredi 26 novembre à 21h (heure française) à l’Emirates Stadium.

La rencontre est diffusée en direct et en exclusivité sur CANAL+ FOOT.