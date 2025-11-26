Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 111,5 millions d’euros destiné à la modernisation du réseau d’eau potable du Grand Tunis et à l’amélioration de sa performance technique et énergétique.

Ce projet contribuera à sécuriser l’approvisionnement en eau potable, à réduire les pertes liées aux fuites et à optimiser la consommation énergétique du système de distribution, selon un communiqué publié, mardi, sur le site officiel de la BAD.

Dans ce cadre, la directrice générale adjointe pour l’Afrique du Nord et directrice-pays de la BAD, Malinne Blomberg, a affirmé que cette opération “renforcera durablement les performances du réseau d’eau du Grand Tunis et améliorera la qualité des services fournis aux citoyens.

Elle permettra également de “diminuer la facture liée à la consommation d’eau, d’améliorer l’infrastructure hydraulique et de consolider la résilience du système face aux variations climatiques”, a-t-elle soutenu .

Le projet vise à doter la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) de technologies et d’équipements modernes pour réduire les pertes d’eau, moderniser les infrastructures de stockage et de distribution et renforcer la résilience du réseau face au changement climatique et à la pression démographique.

Il prévoit le renouvellement d’environ 150 kilomètres de conduites, la mise à niveau des systèmes de pompage et de stockage avec des dispositifs plus performants et sobres en énergie, ainsi que l’intégration de solutions numériques pour optimiser la gestion du réseau et renforcer les capacités techniques de la SONEDE.

A cet égard, le directeur général de la coopération africaine au ministère de l’Économie et de la Planification, Tarek Bouhlel, a souligné que cette opération constitue une étape décisive vers une distribution plus équitable de l’eau et une meilleure efficacité énergétique, soutenue par l’appui de la BAD.

Le projet en question s’inscrit dans la continuité de la coopération de la BAD avec la Tunisie pour améliorer la gestion de l’eau et moderniser les infrastructures, conformément aux priorités nationales, d’après le communiqué de la banque.