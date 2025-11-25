Cinq ans après la mort de la star du football en Argentine et dans le monde Diego Armando Maradona, survenue le 25 novembre 2020, les causes de son décès restent officiellement « indéterminées », et l’enquête judiciaire censée les éclaircir continue de stagner.

A l’occasion de cet anniversaire, le compte Instagram officiel de la légende du football argentin a été réactivé, publiant un message émouvant qui a bouleversé ses millions de fans en Argentine et dans le monde.

La publication, accompagnée d’une photo en noir et blanc de l’ancien sélectionneur argentin en costume, reprend un vers d’une chanson célèbre de sa compatriote Mercedes Sosa : « Tant de fois ils m’ont tué, tant de fois je suis mort, pourtant, je suis toujours là, ressuscité ».

Ce clin d’œil poétique a ravivé l’émotion de ses supporters, qui ont multiplié les messages de nostalgie, d’admiration et de douleur à l’approche d’une date que beaucoup qualifient encore d’« insupportable ».

Alors que l’hommage numérique suscitait un vaste élan de réactions, la situation judiciaire autour de sa mort demeure profondément embourbée.

Le procès visant à établir d’éventuelles responsabilités médicales a été annulé cette année après la destitution de la juge Julieta Makintach, sanctionnée pour sa participation au documentaire intitulé « Justice divine », consacré à l’affaire.

Le jury disciplinaire l’a reconnue coupable d’avoir compromis son impartialité en collaborant à un projet audiovisuel lié directement au dossier qu’elle instruisait.

Makintach a été révoquée à l’unanimité, interdite d’exercer toute fonction judiciaire et déchue de son immunité. Elle est désormais poursuivie pour manquement professionnel, abus de pouvoir et détournement de fonds publics.

Cette décision avait été saluée par la famille Maradona. Sa fille Gianinna a estimé qu’elle permettait de « croire à nouveau en la justice argentine », tandis que l’avocat Mario Baudry a affirmé que la procédure pourrait désormais « reprendre sur de nouvelles bases ».

Cependant, cinq ans après le décès du champion du monde 1986, aucune nouvelle audience n’a encore été programmée, et les experts judiciaires n’ont pas avancé dans la détermination des responsabilités médicales éventuelles.

Le procès annulé en mai dernier devrait déterminer si Maradona est décédé pour des raisons de santé liées à ses diverses pathologies ou si les professionnels de santé qui étaient censés prendre soin de lui ont fait preuve de négligence.

Son décès avait provoqué une onde de choc en Argentine et dans le monde, en raison des conditions indignes dans lesquelles l’icône du football argentin avait vécu ses derniers jours.

Le procureur en charge alors du dossier avait notamment reproché à l’équipe médicale l’état d’insalubrité du lieu choisi pour la convalescence de Maradona après son opération d’un hématome sous-dural.

Si les huit accusés, dont des médecins et des infirmiers, sont reconnus coupables, ils encourent des peines de 8 à 25 ans de prison.

Toutefois, la nouvelle équipe de magistrats chargée du dossier n’a pour l’instant ni fixé d’agenda ni formulé de conclusions préliminaires, alimentant la frustration des proches et des supporters qui réclament toujours « vérité et justice ».

En Argentine comme ailleurs, la mémoire de Maradona demeure omniprésente, mêlant dévotion populaire et attente d’un procès qui, malgré les années, peine toujours à débuter.