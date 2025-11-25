Le premier Congrès international sur l’innovation en matériaux avancés (AMINNOV’25) se tiendra du 18 au 20 décembre 2025 à l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT).

Organisé par le Laboratoire de photovoltaïque et matériaux semiconducteurs (LPMS), cet événement se déroulera sous le patronage de l’ENIT et de l’Université de Tunis El Manar.

Selon les informations publiées sur le site web de l’Université de Tunis El Manar, ce congrès d’envergure internationale se veut une plateforme d’échange interdisciplinaire rassemblant chercheurs, industriels et étudiants autour des dernières innovations en matière des matériaux fonctionnels, intelligents et durables. Il couvrira divers domaines dont l’intelligence artificielle appliquée aux matériaux, les nanotechnologies, le stockage de l’énergie, les capteurs et les systèmes photovoltaïques.

Le programme scientifique comprendra des conférences plénières, des présentations techniques, des sessions posters et des ateliers, structurés autour de quatre symposiums principaux : la synthèse et caractérisation des matériaux avancés, les matériaux avancés pour les capteurs, les approches computationnelles et de modélisation, et l’intelligence artificielle pour les matériaux avancés.