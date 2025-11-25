À présent, le Parc d’Activités Économiques de Bizerte (PAEB) représente un modèle prégnant en tant que site d’accueil d’entreprises orientées vers le marché mondial.

Créé en 1993 dans le cadre de la stratégie nationale visant à drainer un courant véritable d’investissements directs étrangers (IDE) et à développer les exportations, le Parc d’Activités Économiques de Bizerte est au centre du dispositif d’intégration de la Tunisie dans l’économie mondiale.

POSITION STRATÉGIQUE UNIQUE

Le PAEB s’étale en effet sur 81 hectares répartis sur quatre sites à Bizerte et à Menzel Bourguiba. Ces sites se caractérisent par une position géographique stratégique au cœur de la Méditerranée sur les autoroutes de la mer avec une ouverture sur l’Europe, l’Afrique, le Maghreb arabe et le Moyen-Orient et la proximité de la capitale et de l’aéroport Tunis-Carthage.

L’existence d’un bassin d’emploi, riche en compétences et en qualifications, d’une base industrielle mature, et d’une tradition industrielle ancrée dans l’histoire de la région confèrent au PAEB un avantage compétitif.

ATOUTS DISTINCTIFS

Fort de plus de trente ans d’expérience et d’un savoir-faire confirmé en matière de promotion des IDE et de gestion des espaces industriels, le PAEB se distingue par son approche proactive axée sur l’investisseur.

Le PAEB se positionne également comme un interlocuteur unique des investisseurs, offrant une assistance permanente multidisciplinaire tout au long du cycle de vie de l’entreprise : constitution, implantation, construction, autorisations nécessaires à l’activité, suivi post-investissement, etc.

Les sites du Parc disposent chacun d’un bureau de douane, relié au réseau national, permettant aux opérateurs d’effectuer toutes les formalités sur place.

Le Parc veille notamment à l’entretien et à l’embellissement des infrastructures et des espaces communs, assurant ainsi un environnement d’investissements favorable pour les entreprises.

Les expériences réussies des entreprises déjà implantées à Bizerte et les extensions réalisées au cours des dernières années au sein de ce lieu d’investissement témoignent de la qualité et de l’efficacité de ses services.

INFRASTRUCTURES RÉPONDANT AUX STANDARDS INTERNATIONAUX

Le Parc offre un cadre propice au développement des entreprises grâce à ses infrastructures ergonomiques répondant aux normes internationales, incluant la viabilisation complète des terrains et des locaux proposés aux investisseurs ainsi que le pilotage de travaux de construction.

Le PAEB favorise, à ce titre, une synergie inter-entreprises : un écosystème où se développent des clusters dynamiques dans des secteurs à fort potentiel tels que l’industrie pharmaceutique, l’automobile, la construction navale et de plaisance, etc.

RÉALISATIONS CONFIRMANT LA DYNAMIQUE DU PARC

Le Parc d’Activités Économiques de Bizerte est, sans doute, un modèle confirmé en tant que site attractif pour les entreprises orientées vers les marchés extérieurs, il se positionne ainsi au centre de la mécanique d’intégration de la Tunisie dans le commerce mondial.

Les objectifs assignés à ce Parc sont désormais largement dépassés. Le Parc abrite, à ce jour, 73 entreprises avec une enveloppe d’investissement de l’ordre de 1 020 millions de dinars, des exportations ayant atteint la valeur de 1 100 millions de dinars au titre de l’année 2024, et plus de 9 000 postes d’emploi créés avec un taux d’encadrement significatif avoisinant les 35%.

Des chiffres qui traduisent non seulement la confiance des investisseurs locaux et étrangers, mais surtout le succès durable d’un modèle d’intégration économique réussi.

HUB INTERNATIONAL

Le PAEB attire des investissements de plusieurs nationalités, témoignant de son attractivité internationale. Parmi les entreprises implantées se trouvent principalement des entreprises de nationalité italienne (32 %), française (24 %), tunisienne (19 %), ainsi que d’autres nationalités, américaine, portugaise et belge.

Cette diversité reflète indéniablement la reconnaissance des avantages compétitifs offerts par le PAEB.

ENGAGEMENT FORT ET VISIONNAIRE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Conscient des enjeux liés au changement climatique et à la durabilité, le Parc d’Activités Économiques de Bizerte (PAEB) a adopté une démarche résolument orientée vers la transition écologique et énergétique.

Le Parc œuvre de fait à réduire son empreinte carbone à travers la promotion des énergies renouvelables, la valorisation des déchets industriels et la sensibilisation des entreprises à l’économie circulaire.

Au-delà de la performance économique, cette approche s’inscrit dans les principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et réaffirme que le développement économique durable constitue bien le moteur de la compétitivité future.

MODÈLE TUNISIEN TOURNÉ VERS L’AVENIR

Le Parc d’Activités Économiques de Bizerte œuvre à faire de cette région un hub économique durable, compétitif et inclusif, en mesure d’attirer des investissements à forte valeur ajoutée.

À travers son accompagnement de proximité et ses partenariats avec les différents acteurs économiques à l’échelle nationale et internationale, il continue de confirmer un modèle de partenariat public-privé (PPP) réussi.