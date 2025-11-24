Lionel Messi a une nouvelle fois été décisif. Avec un but et trois passes décisives, la star argentine a conduit l’Inter Miami en finale des play-offs de la conférence Est du championnat MLS, grâce à une large victoire 4-0 sur la pelouse du FC Cincinnati, dimanche.

À 38 ans, la « Pulga » atteint pour la première fois la finale de conférence depuis son arrivée en MLS en 2023. C’est également une première historique pour la franchise floridienne, engagée dans le championnat nord-américain depuis 2020.

L’Inter Miami affrontera samedi New York City, une équipe qu’elle avait dominée 4-0 en septembre, pour tenter de décrocher sa place en finale du championnat.

Classée troisième à l’issue de la saison régulière, la formation dirigée par Javier Mascherano a livré face au deuxième de la conférence une prestation aboutie. « Les joueurs ont fait preuve d’un caractère incroyable et ont réalisé un match quasi parfait », a déclaré l’entraîneur.

Autour de Messi, Mascherano a aligné plusieurs cadres, notamment le champion du monde argentin Rodrigo De Paul, ainsi que les Espagnols Sergio Busquets et Jordi Alba, qui prendront leur retraite à la fin de la saison. L’Uruguayen Luis Suarez est entré en jeu seulement dans le dernier quart d’heure, alors que le score était déjà acquis.

Messi a ouvert la marque à la 19e minute d’une tête piquée, un geste inhabituel pour le meneur de jeu. Mateo Silvetti (59e) et Tadeo Allende (62e, 74e) ont ensuite scellé la victoire en seconde période.

Meilleur buteur (29) et meilleur passeur (19) de la saison régulière, l’octuple Ballon d’or confirme son statut de pilier incontournable de la MLS.

Dans la conférence Ouest, les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller attendent le vainqueur de la rencontre entre San Diego et Minnesota pour connaître leur adversaire en finale.