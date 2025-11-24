Les solutions digitales conçues par des éditeurs tunisiens gagnent du terrain dans plusieurs pays africains. Cette dynamique concerne notamment les outils destinés aux administrations fiscales. Les déploiements récents montrent l’intérêt croissant pour des technologies développées localement, adaptées aux besoins des institutions publiques du continent.

Un éditeur historique positionné sur les finances publiques

Arabsoft figure parmi les acteurs tunisiens les plus présents sur ce segment. L’entreprise, fondée dans les années 70 par l’ingénieur Mohamed Triki, développe des logiciels dédiés à la gestion des finances publiques. Son approche repose sur la mise en place de systèmes complets, destinés aux directions fiscales et aux organismes chargés des recettes.

Etax, une solution adoptée dans plusieurs pays

Le logiciel Etax constitue l’un des produits phares d’Arabsoft. Il permet aux administrations de gérer différents volets de la fiscalité. Plusieurs pays l’ont déjà intégré dans leurs systèmes nationaux. La DGI Mauritanie, l’OTR Togo, la DGI Niger, la DGI Comores, la Liberia Revenue Authority et le Centre informatique du ministère des Finances en Tunisie figurent parmi les utilisateurs.

L’extension se poursuit en 2025 avec deux nouveaux projets remportés : la Gambia Revenue Authority et l’Office burundais des recettes. Ces engagements confirment l’intérêt de plusieurs administrations africaines pour une solution développée en Tunisie.

Un positionnement international affirmé

Etax est présenté comme un logiciel de dimension internationale. Selon ses développeurs, il ne possède aucun équivalent sur le continent africain. Les compétiteurs identifiés se situent au Canada, en Australie, en France et aux États-Unis. Ce positionnement influence la trajectoire de la solution, déployée dans des contextes institutionnels variés.