Les problèmes liés aux pistes agricoles, à l’organisation de l’exploitation des terres domaniales, à la lutte contre le changement climatique ont été les principaux thèmes débattus par les députés, dimanche, lors de la séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts, dédiée à l’examen de la mission du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche pour l’exercice 2026.

A cet égard, le député Ali Mejri a appelé à assurer l’entretien des pistes agricoles et le curage des oueds et à augmenter les quantités de semences accordées aux agriculteurs, soulignant l’importance de clarifier le statut juridique de l’immobilier agricole et de s’occuper de l’endettement des agriculteurs, lequel constitue un obstacle pour les opérateurs du secteur agricole.

De son coté, le député Riadh Dridi a évoqué les problèmes écologiques découlant de la pisciculture, appelant à prendre en considération l’ampleur de l’impact environnemental de ces projets et à réorganiser ce secteur en particulier dans la région de Kalaât el-Andalous, où se trouve de nombreux étangs dédiés la pisciculture.

Pour sa part, le député Youssef Barguaoui a évoqué les difficultés rencontrées par les petits agriculteurs, soulignant l’importance d’investir dans les infrastructures agricoles, d’activer des mécanismes de lutte contre le changement climatique et d’identifier des solutions urgentes contre la cochenille de figue de Barbarie qui a fait des ravages dans de nombreuses régions.

Il a en outre, appelé à une bonne exploitation des terres domaniales et à mettre à la disposition de l’agriculteur tunisien les semences et engrais nécessaires pour améliorer ses capacités de production.

Concernant la production de dattes, le député Djaballah Ben Salah a appelé à la création urgente d’un groupement professionnel qui se charge de la commercialisation du produit, à sauver les agriculteurs dans les gouvernorats de Kebili et Tozeur, à élaborer un plan national d’encadrement des producteurs dans ce domaine et à faire intervenir le Fonds des catastrophes dans le Sud en particulier.

Des députés ont estimé que le département de l’Agriculture devraient réhabiliter les ports de pêche et les équiper en énergie solaire afin de réduire le coût de production. Le département est également, appelé à doter les complexes agricoles en moyens nécessaires et à moderniser le secteur pour développer sa productivité, selon leurs propos.