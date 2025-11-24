En novembre, l’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE) célèbrent 25 ans d’un partenariat “unique” et de liens économiques, politiques et sociaux “renforcés”.

Le 7e Sommet UA-UE, qui se déroule les lundi 24 et mardi 25 novembre, à Luanda, en Angola, marquera un quart de siècle d’une coopération “unique et fructueuse”. Il sera placé sur le thème “Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif”.

Ce Sommet, auquel prendra part le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, sera marqué par l’annonce d’une série de nouveaux projets dans des domaines clés tels que la transition énergétique et numérique.

“Une nouvelle ère de commerce et de coopération véritable et durable sera ouverte entre nos deux marchés continentaux”, a affirmé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une déclaration exclusive à l’agence Tunis-Afrique-Presse.

Dans ce sens, la présidente de la Commission européenne a tenu à relever que, dans le cadre de la stratégie “Global Gateway” Afrique-Europe, le plan d’investissement de l’Europe pour un monde mieux connecté, de nouveaux projets seront annoncés lors du Sommet de Luanda.

La transition énergétique est un enjeu crucial pour la Tunisie

Pour la Tunisie, la présidente de la Commission européenne a cité le projet d’interconnexion électrique sous-marine entre la Tunisie et l’Italie dans le cadre de la stratégie “Global Gateway” qui, a-t-elle assuré, contribue à construire un avenir marqué par une plus grande sécurité énergétique, durabilité et intégration des énergies renouvelables pour les deux pays.

Et d’ajouter que l’Union européenne soutient les projets et programmes ambitieux de la Tunisie en matière d’énergies renouvelables et ce, en contribuant à la diversification et à l’écologisation du mix énergétique national.

En développant l’énergie solaire et éolienne, la Tunisie sera en mesure de réduire le coût de l’approvisionnement énergétique local et d’accélérer une transition écologique, de créer des dizaines de milliers de nouveaux emplois, de renforcer l’économie et d’apporter des avantages à long terme à ses citoyens, a déclaré von der Leyen.

La transition énergétique est un enjeu crucial pour la Tunisie. En diversifiant ses sources d’énergie et en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles, le pays peut améliorer sa sécurité énergétique et réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Pour un avenir énergétique propre pour l’Afrique et sa population

L’Union européenne est soucieuse de maximiser les avantages d’une transition écologique génératrice d’emplois et de réduire au minimum les menaces pour l’environnement.

Nous œuvrerons également, a-t-elle souligné, à intensifier la coopération UE-UA dans le domaine des énergies renouvelables propres et des matières premières, qui, a-t-elle ajouté, créent de la valeur et des emplois en Afrique, pour les populations africaines.

L’Europe est le principal partenaire commercial de l’Afrique et son voisin le plus proche. “Elle établit des partenariats véritables et durables”, a souligné la présidente de la Commission européenne.

Au Sommet de Luanda, qui marquera le 25e anniversaire du partenariat UE-UA, nous porterons le partenariat unique entre l’Europe et l’Afrique à un niveau supérieur, a-t-elle soutenu.

Je voudrais rappeler, qu’il y a un an, l’Europe et l’Afrique du Sud ont lancé la campagne “Scaling Up Renewables in Africa” afin de mobiliser des investissements en faveur de l’énergie propre, de contribuer à fournir un accès à l’électricité aux 600 millions de personnes qui n’en ont toujours pas et d’attirer des investisseurs dans ce secteur en plein essor en Afrique.

La semaine dernière, a-t-elle ajouté, l’Union européenne a mobilisé 15,5 milliards d’euros à cette fin.

Au cours de ces deux journées, les dirigeants africains et européens examineront les moyens de renforcer la coopération dans les domaines clés, en particulier ceux de la paix, la sécurité, le multilatéralisme, la mobilité et les migrations.

Une déclaration conjointe devrait être publiée à l’issue de ce sommet.