La situation économique en Tunisie est bonne par rapport à beaucoup d’autres années et la tendance reste positive en termes de croissance et de contrôle des grands équilibres, ce qui donne confiance au pays pour l’avenir, a déclaré Samir Abdelhafidh, miinistre de l’Economie et de la Planiication.

Le ministre a ajouté, vendredi, lors d’une séance plénière conjointe au Bardo pour discuter du projet de budget du ministère pour l’année 2026, que « parler d’une crise économique majeure ou des plus profondes est une information dépourvue de tout fondement».

À cet égard, il a mentionné le niveau de la performance économique du pays au cours de l’année 2025, car l’économie nationale a enregistré une amélioration relative en termes d’indicateurs économiques et sociaux.

Le produit intérieur brut a augmenté, au cours du troisième trimestre de l’année 2025, de 2,4 % , et l’économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,4 % au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, grâce à l’amélioration de l’activité d’un certain nombre de secteurs productifs moteurs, tels que l’agriculture, le tourisme et les industries mécaniques.

La Tunisie a maintenu un équilibre confortable des devises étrangères pour atteindre 105 jours d’importation jusqu’au 20 novembre 2025.

La tendance à la baisse de l’inflation se poursuit au même rythme et la notation souveraine de la Tunisie s’est améliorée, selon le ministre.