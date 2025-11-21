En matière de télécompensation, le nombre des opérations menées par lettres de change a enregistré, à fin septembre 2025, une hausse remarquable (+160%) par rapport à la même période de l’année écoulée pour atteindre 3,4 millions lettres, représentant une enveloppe globale de 39,78 milliards de dinars, selon le bulletin « Paiements en chiffres », publié vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Par contre, le nombre des opérations effectuées par chèques a régressé de (-67,9% ) à 5,9 millions chèques, soit un montant total de 40,212 milliards de dinars.

A noter, le taux de rejet des lettres de change et des chèques s’élève respectivement à 10,2 % et 2,2%.

Selon les données de la BCT, les virements sont en hausse (+10,2%) à 28,1 millions opérations, mobilisant une enveloppe à hauteur de 58 milliards de dinars.

La BCT a fait état, ainsi, de l’accroissement du nombre de cartes bancaires octroyées aux Tunisiens de 6,4 %, à 5843 mille cartes. Quant au nombre de distributeurs automatiques (DAB/GAB), il a régressé de 0,5%, à 3 290 appareils.

Pour ce qui est des opérations d’E-paiement et de paiement de proximité (TPE), elles ont enregistré une hausse en nombre respectivement de 19% (à 14,1 millions opérations) et de 16,3% (à 34,8 millions opérations), à fin septembre 2025.

S’agissant des sites marchands actifs, ils ont enregistré une hausse de 2% à 1148 sites, par rapport au 31 décembre 2024. Le nombre de TPE (terminal de paiement électronique) installés a progressé, quant à lui, de 9,2%, à 42,8 mille appareils.