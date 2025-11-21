Une délégation de la Banque Africaine de Développement (BAD) s’est rendue au cours de cette semaine à la station d’épuration de Lamta et au pôle de compétitivité de Monastir.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la mise en œuvre du projet d’aménagement d’une grande station d’assainissement au sein du pôle, qui comprend deux unités d’épuration des eaux usées domestiques et une unité de traitement des eaux provenant des entreprises industrielles.

Accompagné du gouverneur de Monastir, Issa Moussa, les membres de la délégation ont pris connaissance à cette occasion de certaines composantes du projet dont le circuit des canalisations de transfert des eaux usées à partir de la station de Lamta vers la station d’épuration de Monasti-nord jusqu’au pôle technologique, sur une distance de 14 km.

Estimé à 193 millions de dinars, le cout de ce projet sera financé par la BAD.