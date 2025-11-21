La première tranche de la subvention destinée aux associations sportives de la Ligue 2 de Football Professionnel sera versée à la fin du mois de décembre. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a précisé jeudi soir que ce montant atteindra 60 000 dinars pour chaque club, au titre de la saison sportive 2025-2026. L’annonce intervient lors d’une rencontre avec les présidents et représentants des clubs, consacrée aux difficultés qu’ils rencontrent au quotidien.

Les clubs exposent leurs préoccupations

Durant cette réunion, les responsables des équipes de Ligue 2 ont présenté leurs principales préoccupations. Le ministre a écouté les différents points soulevés, liés notamment au fonctionnement des clubs et aux contraintes financières qui s’ajoutent d’une saison à l’autre. L’échange a porté sur les enjeux opérationnels auxquels les formations de deuxième division doivent répondre avec des ressources souvent limitées.

Sadok Mourali a rappelé que le ministère souhaite soutenir davantage les petits clubs. Il a insisté sur leur rôle dans la formation des jeunes, l’encadrement des talents émergents et la création d’une base solide pour les équipes de Ligue 1. Selon lui, ces structures demeurent essentielles dans l’écosystème du football national.

Appel à la bonne gouvernance et à un arbitrage intègre

À cette occasion, le ministre a appelé les dirigeants sportifs à respecter les principes de bonne gouvernance. Il a encouragé un climat de compétition loyale et a insisté sur la nécessité d’un arbitrage juste et intègre. Selon ses propos, ces éléments constituent un cadre indispensable pour garantir une saison stable et crédible.

Financement, déplacements et infrastructures au cœur des débats

Les discussions ont mis en lumière plusieurs problématiques majeures. Le financement public des clubs figure parmi les premières préoccupations. Les représentants ont également évoqué la hausse des coûts de déplacement, qui pèse sur les budgets. L’état des stades et des installations sportives dans les régions a été cité comme un frein supplémentaire. Les participants ont souligné le rôle des différentes parties prenantes dans l’entretien de ces infrastructures, nécessaire pour assurer leur pérennité.

Le ministère a rappelé que les première et deuxième tranches de la subvention 2024-2025 ont été versées à l’ensemble des clubs concernés. Cette précision vise à clarifier le traitement appliqué lors de la saison précédente et à répondre aux interrogations liées au calendrier des versements.