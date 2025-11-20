Le tirage au sort du Tournoi de barrage de la Coupe du Monde 2026 a été effectué jeudi à Zurich, définissant les confrontations entre les six équipes encore en lice pour les dernières places qualificatives. Ce tournoi se tiendra du 23 au 31 mars 2026, au Mexique, dans les stades de Guadalajara et Monterrey.

Répartition des équipes et format

Les six équipes concernées représentent cinq confédérations : Bolivie (CONMEBOL), Irak (AFC), Jamaïque (Concacaf), Suriname (Concacaf), RD Congo (CAF) et Nouvelle-Calédonie (OFC). Elles ont été réparties en deux voies, chacune se concluant par une finale.

Le format prévoit que les vainqueurs des demi-finales, opposant deux équipes non têtes de série, affrontent ensuite une équipe tête de série. Les nations victorieuses de ces finales se qualifieront pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026, qui réunira 48 sélections au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Détails du calendrier

Voie 1 :

Demi-finale : Nouvelle-Calédonie (OFC) – Jamaïque (Concacaf)

Finale : RD Congo (CAF) affrontera le vainqueur de la demi-finale

Voie 2 :

Demi-finale : Bolivie (CONMEBOL) – Suriname (Concacaf)

Finale : Irak (AFC) jouera contre le vainqueur de la demi-finale

Les matches se dérouleront sur la période internationale de mars, offrant aux équipes un dernier défi pour décrocher leur ticket pour la première Coupe du Monde à 48 équipes.

Stades hôtes

Le stade Akron de Guadalajara accueillera quatre rencontres, tandis que le stade BBVA de Monterrey recevra trois matches, dont un seizième de finale de la phase finale de la compétition. Le choix de ces deux enceintes mexicaines s’inscrit dans la préparation logistique et sportive de la Coupe du Monde 2026.