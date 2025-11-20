Un accord de partenariat a été conclu entre le Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques (CETIME) et la Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AKH) pour renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes et allemandes et accélérer leur transition vers une industrie innovante et durable.

Signé mardi dernier, cet accord couvre plusieurs axes majeurs, notamment l’accompagnement des entreprises dans leur transition écologique et énergétique, le développement de projets communs dans les domaines de l’Industrie 4.0, de la maintenance industrielle et des énergies renouvelables, ainsi que le soutien à la formation, à la qualification et à la compréhension du cadre législatif tunisien. Le texte prévoit également le lancement de projets innovants pour renforcer les compétences dans le secteur industriel.

Le directeur général du CETIME, Noureddine Guizani, a souligné que cette coopération s’inscrit dans l’engagement du Centre à mettre son expertise technique au service des entreprises allemandes installées en Tunisie.

De son côté, le directeur général de l’AKH, Jörn Bousselmi, a insisté sur l’importance de cet accord pour permettre aux entreprises d’accéder aux normes, certifications et technologies industrielles avancées, renforçant ainsi les relations économiques bilatérales.

Le partenariat prévoit l’échange d’informations sur les normes et innovations, la mise en œuvre de projets communs dans des domaines comme la mécatronique et la mobilité électrique, et le développement de programmes de formation adaptés.

Cette coopération vise à renforcer l’intégration entre les deux institutions, à améliorer le climat des investissements et à attirer davantage d’investisseurs allemands en Tunisie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la transition numérique et énergétique du pays.