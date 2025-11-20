Un webinaire a été organisé, mercredi, par l’Ambassade de Tunisie au Canada, dans le cadre d’une initiative visant à promouvoir la Tunisie comme un pôle d’innovation en Méditerranée.

Selon une publication sur la page Facebook de l’ambassade, l’initiative « Tunisian Tech Canada », proposée par le Sous-comité numérique et intelligence artificielle, était au cœur des discussions. Son objectif est de faciliter la mise en réseau et la collaboration entre les entreprises tunisiennes et canadiennes, notamment dans le cadre d’une coopération triangulaire impliquant des partenaires régionaux.

L’événement, qui s’est tenu en ligne, a réuni le Consul de Tunisie à Montréal, le Directeur de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) pour le Canada, ainsi que des membres du Sous-comité numérique, des représentants du Réseau tuniso-canadien des affaires (RTCA), et plusieurs membres de la diaspora tunisienne spécialisés dans les technologies de l’information et l’intelligence artificielle.