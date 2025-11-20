La seconde édition d’un événement consacré à la gouvernance de l’intelligence artificielle place la maîtrise de cette technologie au centre du débat. L’intervention de Tawfik Jelassi, Sous-Directeur général à l’UNESCO sur ExpressFM, met en avant l’importance d’un cadre international capable d’accompagner les effets de l’IA sur les économies, les sociétés et les institutions. Le message insiste sur la nécessité d’anticiper les transformations en cours et d’assurer une coordination globale.

L’UNESCO, acteur de régulation

Tawfik Jelassi rappelle le rôle de l’UNESCO dans la réflexion et l’élaboration de normes autour de l’IA. L’organisation cherche à structurer un dialogue inclusif sur les principes éthiques, la transparence et la protection des utilisateurs. Cette position vise à renforcer la confiance dans une technologie qui influence déjà les modèles productifs et les interactions sociales.

La Tunisie dans le débat international

La communication met en avant la participation active de la Tunisie dans les discussions sur la gouvernance de l’IA. Le pays souhaite prendre part aux efforts mondiaux pour définir les règles qui encadrent une technologie en évolution rapide. Cette présence s’inscrit dans une logique de coopération et de représentation des pays émergents dans les instances internationales.

Des enjeux politiques et économiques

La gouvernance de l’IA pose des questions politiques liées à la mise en place de régulations équilibrées. Les décideurs doivent établir des cadres qui soutiennent l’innovation tout en protégeant les citoyens. Les enjeux économiques concernent l’évolution du marché du travail et l’adaptation des entreprises aux nouveaux outils. Les transformations à venir exigent une réflexion sur les compétences, la productivité et l’organisation des secteurs.

Des implications sociétales et institutionnelles

L’usage accru de l’IA soulève des attentes fortes en matière d’éthique, de transparence et de responsabilité. Les acteurs institutionnels cherchent des mécanismes pour préserver la confiance du public. La coopération internationale apparaît essentielle pour harmoniser les approches et soutenir les pays qui souhaitent prendre part à cette transition technologique.