La sélection marocaine des moins de 20 ans a été sacrée sélection masculine africaine de l’année lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, organisée mercredi soir à Rabat.

Les Lionceaux de l’Atlas U20, champions du monde en titre, ont devancé les deux autres finalistes, à savoir la sélection A du Maroc et celle du Cap-Vert.

Les Aigles de Carthage parmi les dix nommés

L’équipe nationale tunisienne figurait dans la liste élargie des dix sélections en lice pour ce trophée. Aux côtés de la Tunisie, étaient également nommées l’Algérie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Sénégal et l’Afrique du Sud.

Un sacre porté par un exploit mondial

Le Maroc U20 doit cette distinction à son titre mondial décroché en octobre 2025 au Chili, une première dans l’histoire du football africain dans cette catégorie. Les jeunes Marocains avaient remporté la finale face à l’Argentine sur le score de 2-0, signant un exploit salué à l’échelle internationale.