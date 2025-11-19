La récolte des arachides (cacahuètes) dans le gouvernorat de Nabeul a atteint un taux d’avancement de 60%, a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’Union de l’agriculture à El Haouaria, Mohamed Belhaj.

Il a ajouté que la production devrait atteindre 5 mille tonnes dans la délégation d’El Haouria qui accapare 1500 ha de la superficie totale consacrée à la culture des cacahuètes (2400 ha) dans le gouvernorat de Nabeul.

Belhaj a expliqué que face à la hausse du coût de production, le prix de vente actuel des arachides doit passer de 5 à 6 dinars afin de garantir une marge bénéficiaire convenable à l’agriculteur et promouvoir la filière de cacahuètes.

Pour la culture des arachides, les opérations de semis sont réalisées de mi-février à fin juin et celles de cueillette se font entre mi-octobre et mi-décembre, dans les délégations d’El Haouria, Kélibia et Hammam-Ghezaz qui assurent ensemble 80% de la production nationale de cacahuètes.

L’arachide est une plante de la famille des légumineuses et sa culture a besoin d’un sol très léger, sablonneux et bien drainé.