Une délégation d’entrepreneurs indiens, conduite par Shabinaa Sultana, Consul honoraire de la Tunisie au Karnataka, et accompagnée d’Akkshye Tulsyan, investisseur industriel, a été reçue mardi par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII). Les responsables tunisiens et les membres de la délégation ont échangé autour des conditions d’investissement, des réformes engagées et des perspectives de coopération économique.

Échanges autour du climat des affaires

Les discussions ont porté sur le climat des affaires en Tunisie et sur les efforts en cours pour améliorer la compétitivité du site industriel national. L’APII a présenté les incitations destinées aux porteurs de projets, ainsi que les dispositifs d’appui réservés aux investisseurs. Les secteurs jugés porteurs et la diversité des compétences tunisiennes ont été mis en avant comme éléments attractifs pour les entreprises étrangères.

Focus sur un projet dans l’énergie solaire

Akkshye Tulsyan a exprimé un intérêt spécifique pour l’étude d’un projet dans les énergies solaires. Il a évoqué un investissement susceptible de créer près de 600 emplois. L’APII a affirmé sa disponibilité à accompagner l’investisseur dans les différentes étapes de l’analyse et de la mise en œuvre. L’agence a rappelé son rôle d’appui aux initiatives visant à renforcer la capacité industrielle et à soutenir les projets à forte valeur ajoutée.

Rencontre avec l’Instance Tunisienne de l’Investissement

La délégation indienne avait également été reçue le 17 novembre par l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA). Cette rencontre a permis de présenter les avancées enregistrées par les investissements indiens récents dans plusieurs secteurs émergents en Tunisie. Les deux parties ont souligné l’importance des échanges d’informations pour identifier les opportunités disponibles dans des domaines variés.

Renforcement de la coopération bilatérale

Les échanges ont confirmé la volonté commune de consolider les relations économiques entre les deux pays. Les responsables tunisiens et indiens ont convenu de poursuivre leurs contacts afin de favoriser une présence renforcée des entreprises indiennes sur le marché tunisien. La TIA a réitéré son engagement à soutenir les partenariats et à encourager de nouveaux projets d’investissement.

