La Tunisie a connu un vif succès lors de sa participation à la 14ᵉ édition de la Foire caritative diplomatique de Budapest, organisée dimanche 16 novembre au Centre de défense nationale Bálna. Son stand, hautement fréquenté, a été l’un des plus remarqués de l’événement, mettant en lumière la richesse de ses produits artisanaux, de son huile d’olive de qualité et de sa culture millénaire.

Selon la page Facebook de l’ambassade de Tunisie à Budapest, le stand tunisien a été honoré par la visite de Zsuzsanna Nagy, Première dame de Hongrie et marraine de l’événement. De nombreux chefs de mission diplomatique, journalistes et visiteurs de diverses nationalités ont pu découvrir et apprécier la qualité exceptionnelle des produits tunisiens, notamment l’huile d’olive et d’autres produits du terroir.

Pour cette édition record, organisée par l’association Diplomatic Spouses in Budapest (DSB), la Tunisie a déployé une participation d’une grande richesse : outre un stand attrayant, elle a offert une performance musicale live et installé un restaurant tunisien servant des spécialités locales. Cette présence, menée en étroite collaboration avec de jeunes Tunisiens actifs dans les domaines de la peinture, de la calligraphie arabe, de la musique et de la cuisine, s’inscrit dans une démarche de promotion culturelle et caritative en Hongrie.

Selon les organisateurs, cette 14ᵉ édition a battu tous les records : 58 missions diplomatiques y ont participé, et l’affluence du public a atteint un niveau sans précédent. Les recettes générées, en forte hausse par rapport aux années précédentes, seront entièrement reversées à des associations caritatives locales, renforçant ainsi l’impact humanitaire de l’événement.