La Tunisie a obtenu un résultat inédit face au Brésil ce mardi soir à Lille. Les deux sélections se sont quittées sur un score de 1-1 lors d’un match amical disputé à haute intensité. Pour les Aigles de Carthage, cette rencontre a servi de répétition générale avant leur entrée en Coupe d’Afrique des Nations contre l’Ouganda le 23 décembre prochain.

Un exploit symbolique pour la Tunisie

Ce match nul représente une première historique. Jusqu’ici, la Tunisie n’était jamais parvenue à accrocher la Seleçao, cinq fois championne du monde. Les joueurs tunisiens ont montré une solidité défensive constante et une capacité à répondre aux accélérations adverses. Leur réalisme offensif a également pesé dans un premier acte rythmé.

Une première période ouverte

La première mi-temps s’est conclue sur un score de parité. Les Tunisiens ont ouvert la voie grâce à Mastouri avant que le Brésil ne revienne à hauteur sur un pénalty transformé par Estevao à la 44e minute, après une main de Bronn signalée par la VAR. Les deux minutes de temps additionnel n’ont pas modifié le tableau d’affichage.

Un second acte de plus en plus tendu

Au retour des vestiaires, le Brésil a pris le contrôle du ballon. Les Tunisiens ont répondu par des phases de contre bien construites. Saad a manqué de peu le cadre à la 55e minute sur une action individuelle. Plusieurs duels physiques ont ensuite marqué la rencontre, obligeant l’arbitre à intervenir davantage.

Les changements opérés de part et d’autre ont modifié le rythme. La Tunisie a fait entrer Gharbi, auteur d’un bon coup-franc obtenu dès son premier ballon. Le Brésil a renforcé son milieu avec Paqueta et Fabinho. Les fautes subies par Rodrygo ont continué d’alimenter les arrêts de jeu.

Deux pénaltys pour le Brésil, un seul converti

Un second pénalty a été accordé à la 77e minute après une faute de Sassi sur Roque. Paqueta s’est chargé de la tentative mais a expédié le ballon au-dessus du cadre. Cette occasion manquée a tenu les Tunisiens dans le match, malgré la pression grandissante.

Des dernières minutes sous tension

La fin de rencontre a été marquée par plusieurs actions chaudes. La VAR a refusé un potentiel troisième pénalty. Vinicius a manqué une frappe, tandis qu’Estevao a trouvé le poteau dans les arrêts de jeu lors d’une action individuelle. La sortie de Mejbri, ovationné par le public, a illustré la performance collective tunisienne.

Après plusieurs minutes additionnelles prolongées par la blessure de Meriah, l’arbitre a mis fin à une rencontre intense. La Tunisie repart avec un nul historique et un moral renforcé à quelques jours de la CAN.