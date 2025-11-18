Un match amical opposant la Tunisie à la sélection brésilienne se tiendra le 18 novembre 2025 à Lille, en France. Il suscite un intérêt médiatique international tant pour la préparation de la Coupe du Monde 2026 que pour les enjeux stratégiques des deux pays.

Contexte et enjeux pour le Brésil

La sélection brésilienne dirigée par Carlo Ancelotti a programmé ce match contre la Tunisie comme l’un de ses derniers tests avant la Coupe du Monde 2026.

Un article de la presse spécialisée résume : « Brazil round off their year with a friendly against Tunisia … Brazil will be favorites to overwhelm Tunisia. »

De plus, on note l’absence de Gabriel Magalhães, blessé lors d’un récent match amical, qui manquera donc cette rencontre.

Contexte et enjeux pour la Tunisie

Pour la Tunisie, ce match est l’occasion de tester ses forces face à une grande nation du football. L’article de beIN SPORTS mentionne : « Tunisia arrives … after a 1-1 draw against Mauritania and a hard-fought 3-2 win over Jordan. »

Dans la perspective de la Coupe du Monde et de la Coupe d’Afrique des Nations, cette confrontation est perçue comme un baromètre de qualité.

Informations pratiques & historique des confrontations

Date et lieu : le match aura lieu le 18 novembre 2025, à 19h30 GMT (≈20h30 heure tunisienne) au Stade Pierre‑Mauroy à Lille, France.

Historique : les deux équipes ne se sont rencontrées que deux fois auparavant ; à chaque fois, le Brésil en est sorti vainqueur (4-1 en 1973, 5-1 en 2022).

Diffusion : le match sera diffusé sur plusieurs chaînes internationales, dont beIN SPORTS, ITV4 HD, SuperSport 7, etc.

Couverture et interprétations médiatiques

Les médias internationaux placent le Brésil en favori, tout en soulignant l’importance pour Ancelotti d’affiner son équipe.

Du côté tunisien et africain, l’accent est mis sur la possibilité pour la Tunisie de se tester, de gagner en expérience.

Un angle émergent : la gestion des blessures du côté brésilien (Gabriel Magalhães), montrée comme un risque potentiel avant le Mondial.

En bref

Le match Tunisie–Brésil est présenté comme un duel déséquilibré sur le papier, mais chargé de sens pour les deux équipes : les Brésiliens cherchent à peaufiner leur effectif avant le Mondial, les Tunisiens veulent confirmer leurs progrès et gagner de la crédibilité au niveau international.