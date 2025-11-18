Selon certains députés ayant introduit un nouveau article au projet de loi de finances, les familles tunisiennes font face à de fortes difficultés liées au transport, au logement, à la santé, à l’éducation et aux engagements financiers quotidiens. Ces obstacles entraînent un recul du pouvoir d’achat, une hausse du chômage et un retard dans l’accès aux moyens essentiels de vie.

Les familles tunisiennes ne parviennent plus à assumer les coûts de mobilité, en raison de la flambée du prix des voitures neuves et d’occasion. Ce texte vise à alléger ces charges en facilitant l’achat d’un véhicule.

Dans le même temps, la baisse du coût d’importation des véhicules permettrait aux professionnels du secteur automobile de bénéficier d’une diminution des prix.