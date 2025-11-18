La flamme olympique des JO d’hiver de Milan-Cortina 2026 va parcourir l’Italie du 6 décembre au 6 février prochains, faisant étape dans 60 villes pour illuminer les sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO sur un parcours de 12.000 km à travers la Péninsule.

A moins de cent jours du début des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, le périple débutera le 26 novembre courant avec l’allumage de la flamme à Olympie, en Grèce, avant de gagner le pays transalpin, selon le Comité d’organisation “Milano-Cortina 2026”.

Après la passation à l’Italie, le 4 décembre au cœur du Stade panathénaïque à Athènes, la flamme olympique commencera son “grand voyage” par une longue déambulation à travers les monuments et les rues chargées d’histoire de la capitale Rome, d’où partira officiellement le parcours de la torche à travers un itinéraire qui traversera toutes les régions italiennes.

“Chaque étape du voyage à travers nos villes rappellera au monde le pouvoir du sport pour construire des ponts et abattre les barrières”, a indiqué à ce propos le président de Milano-Cortina 2026, Giovanni Malago, relevant que ce parcours “mêlera racines et avenir, accueil et innovation, célébrant le meilleur de l’esprit italien”.

Rome, qui n’a plus accueilli les Jeux depuis l’édition estivale de 1960 et qui a depuis multiplié les tentatives sans jamais parvenir à décrocher les cinq anneaux olympiques, sera au centre de l’attention et des premières festivités qui ponctueront quotidiennement le relais de la flamme.

La cérémonie d’ouverture des JO aura lieu le 6 février au Stade San Siro à Milan, où va s’embraser la vasque olympique près de l’Arco della Pace (Arche de la Paix), après avoir sillonné la ville métropolitaine et les espaces consacrés aux Jeux, parmi lesquels le Village des Athlètes, la nouvelle Santa Giulia Arena, la Piazza del Duomo ou encore la cathédrale à l’architecture de dentelles dont les proportions en font la troisième plus grande église au monde.