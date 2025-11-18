Le Carthage Symphony Orchestra (CSO) sera au cœur de la capitale française le samedi 29 novembre 2025 à 19h30 pour un concert placé sous le signe des “Fresques Symphoniques de Carthage à Paris” au Pavillon Habib Bourguiba de la Maison de la Tunisie.

Ce spectacle, qui prévoit des créations tunisiennes inédites portées par 70 musiciens et choristes de talent sous la direction du maestro Hafedh Makni et du chef de chœur Mourad Gaaloul, est organisé par l’association Musique Sans Frontières, en collaboration avec l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE) et le soutien de la Fondation Arts et Culture.

Le public pourra également découvrir durant ce voyage musical les grands classiques symphoniques, un best off des concerts phares du CSO, des morceaux choisis de la musique française, de la pop, des rythmes latino-américains, un hommage à symphonique au légendaire groupe Abba et à la musique orientale avec des morceaux choisis de Farid El Atrache et d’Oum Kalthoum.