Le Théâtre de l’Opéra de Tunis (Pôle théâtre et arts scéniques) a annoncé dans un communiqué l’organisation du 9 au 14 janvier 2026 de la sixième édition des “Rencontres du Théâtre Amateur”, qui se tiendra, au Théâtre des Jeunes Créateurs, à la Cité de la Culture Chedly Klibi.

Les troupes de théâtre amateur souhaitant participer sont invitées à soumettre leurs dossiers par courrier électronique à l’adresse suivante : pole.theatreciteculture@gmail.com. La date limite de dépot des dossiers a été fixée au 14 décembre 2025.

Les dossiers de candidature doivent présenter une production théâtrale collective de l’année 2025 destinée à un public adulte, un dossier artistique et technique complet, ainsi qu’un enregistrement audiovisuel intégral du spectacle en haute qualité sur un seul support.