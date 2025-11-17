Déjà qualifiée pour le Mondial 2026, l’Angleterre a conclu ses éliminatoires en réalisant le sans-faute : huit victoires en huit matches. Les Three Lions se sont imposés 2-0 en Albanie dimanche, grâce à un doublé d’Harry Kane.

Assurée depuis la mi-octobre de participer à la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la sélection anglaise de Thomas Tuchel n’avait plus qu’un objectif : terminer sa campagne parfaite. Face à une Albanie déjà certaine de disputer les barrages, les Anglais ont dû patienter pour faire la différence.

Avec 22 buts inscrits et aucun encaissé, les finalistes des deux derniers Euros terminent ces qualifications avec une solidité impressionnante.

Longtemps bousculés par une défense albanaise compacte et un excellent Thomas Strakosha — décisif notamment sur des tentatives de Jarrod Bowen et Jarell Quansah avant la pause — les Anglais ont également pu compter sur leur gardien Denan Henderson, vigilant en seconde période face à Arber Hoxha puis Qazim Laci.

La délivrance est venue du capitaine Harry Kane, qui a d’abord ouvert le score du droit après un corner à la 74e minute, avant de doubler la mise d’une tête sur un centre de Marcus Rashford (82e). Avec ces réalisations, Kane porte à 7 puis 8 son total de buts dans ces qualifications, et atteint désormais 78 buts en 112 sélections.