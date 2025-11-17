Une conférence internationale intitulée « ISL@H 2025 », dédiée à l’architecture islamique, à la durabilité et au patrimoine, se tiendra les 28 et 29 novembre à Sousse. Son objectif est de jeter un pont entre les savoirs ancestraux et les innovations modernes.

Organisé par l’École Polytechnique de Sousse en collaboration avec la FSMVÜ et plusieurs universités partenaires, cet événement rassemblera des chercheurs, des architectes et des acteurs communautaires du monde entier. Ils y exploreront les intersections entre l’architecture islamique, les principes de durabilité et les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les débats s’articuleront autour de quatre axes thématiques principaux : la durabilité dans la conception architectale et son lien avec les Objectifs de Développement Durable, la réinterprétation de l’architecture islamique à l’ère moderne, la résilience urbaine et environnementale, ainsi que l’éducation et l’engagement communautaire.

Présentée par l’École sur son site web comme un espace de dialogue, cette rencontre vise à rapprocher les connaissances traditionnelles des solutions contemporaines pour promouvoir une architecture à la fois humaine et durable.