“Les cahiers des charges fixant les conditions d’hébergement touristique alternatif en Tunisie seront publiés dans les prochaines semaines, après leur présentation à plusieurs structures et instances administratives, dont le Conseil de la concurrence”, a fait savoir dimanche, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Soufiane Tekaya.

En réponse aux questions des députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors de l’examen du budget de son département, le ministre a précisé que ce projet permettra d’organiser l’activité de plus de 2200 unités d’hébergement touristique alternatif (gîtes ruraux, maisons d’hôtes et campings) et de soutenir l’investissement dans ce secteur prometteur qui attire un nouveau profil de visiteurs venant de différents pays.

“Il s’agit, en effet, d’une démarche générale visant à supprimer les autorisations et à les remplacer par des cahiers des charges, tout en améliorant l’environnement autour des espaces touristiques notamment à travers l’aménagement des chemins et routes qui y mènent”, a-t-il ajouté.

Tekaya a affirmé que le tourisme constitue un secteur stratégique et un pilier essentiel du développement global, contribuant directement et indirectement à l’augmentation de 10 % du PIB en 2023 et à la réduction du déficit commercial de 40 % en 2024, en plus de recettes importantes en devises ayant atteint environ 6,7 milliards de dinars en 2024.

“Le secteur touristique représente un moteur d’investissement et de création d’emplois”, a-t-il dit rappelant que la Tunisie a adopté un cursus d’enseignement supérieur en tourisme et hôtellerie visant à développer et à moderniser le secteur.

Dans ce contexte, le ministre a indiqué que le développement de la formation professionnelle et universitaire en tourisme se poursuit en concertation avec les professionnels, afin de l’adapter aux besoins du marché de l’emploi, des établissements hôteliers et des restaurants touristiques.

S’agissant de la situation des hôtels fermés, Tekaya a déclaré qu’une équipe regroupant les ministères du Tourisme, de l’Artisanat, des Finances, de la Justice ainsi que la Banque centrale poursuit ses travaux pour résoudre les dossiers en suspens signalant que les prochains jours verront l’examen de la situation de 11 hôtels et la réouverture de 4 unités hôtelières.

Il a également indiqué que des efforts sont en cours pour soutenir et développer le tourisme de santé afin d’attirer les seniors européens et réintégrer ce secteur dans le cycle économique, avec un montant de 11 millions de dinars accordé aux établissements touristiques sous forme d’avantages fiscaux.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué la préservation de l’environnement autour des établissements touristiques, précisant qu’un programme spécifique couvrant 130 plages est mis en œuvre en collaboration avec 57 communes touristiques, avec l’objectif d’intégrer 15 communes supplémentaires l’année prochaine et de les soutenir en équipements.

Il a, dans ce sens, souligné que le passage des communes au statut de communes touristiques répond à des critères examinés par des commissions spécialisées, précisant que les subventions accordées ne sont pas automatiques mais calculées selon une feuille de route élaborée avec le ministère de l’Intérieur.

Pour ce qui est du développement de l’offre touristique dans les régions, Tekaya a fait savoir que le département examine les recommandations issues des rencontres et journées d’étude organisées dans les gouvernorats du Kef et de Gafsa, et programmées à Kasserine et Béja, afin de transformer les établissements et zones touristiques en espaces attractifs, d’aménager les circuits touristiques, d’améliorer les accès et de relier les activités touristiques à la culture, au patrimoine matériel et immatériel.

Le ministre a, en outre, indiqué que 42 millions de dinars sont réservés en 2026 à la promotion des régions touristiques intérieures à l’étranger, dans le cadre du plan de communication dédié à la promotion de la destination tunisienne basé sur l’usage des nouvelles technologies de communication, le digital et les créateurs de contenu influents.

Concernant l’organisation de la Omra, Tekaya a fait savoir que conformément au document d’orientation réalisé en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, cette prestation est limitée aux agences de voyages de catégorie « A » dont le nombre s’élève à une centaine.

S’agissant du tourisme intérieur, le ministre a assuré la poursuite des offres saisonnières à tarifs préférentiels, de l’évolution de l’offre signalant que nombreuses familles sont aujourd’hui intéressées par les gîtes touristiques, les maisons d’hôtes et l’écotourisme.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de développer l’activité des aéroports de Tozeur et Tabarka pour renforcer la capacité d’hébergement dans les régions de l’intérieur, un objectif tributaire de l’amélioration de la situation de Tunisair, selon lui.

Quant à l’artisanat, il a indiqué que le ministère œuvre à la création de centres de design au sein des villages artisanaux pour attirer les diplômés spécialisés, dont sept centres déjà programmés, afin de soutenir la production artisanale avec une vision moderne facilitant l’accès aux marchés étrangers sachant que le ministère prend en charge 50 % des frais de transport lors de la participation des artisans tunisiens aux foires internationales à l’étranger.