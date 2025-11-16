L’édition 2025 du Masters ATP aura droit à son dénouement idéal. Carlos Alcaraz, numéro un mondial, et Jannik Sinner, son dauphin, se retrouvent dimanche à Turin (18h00) pour leur sixième confrontation de la saison. Les deux joueurs ont dominé l’année et ont construit une rivalité marquée par une intensité constante.

Leur parcours en 2025 illustre cette lutte à deux. Ils se sont partagés les quatre titres du Grand Chelem : l’Open d’Australie et Wimbledon pour Sinner, Roland-Garros et l’US Open pour Alcaraz. Ils ont également remporté les huit derniers trophées majeurs du circuit. Leur nouvelle finale s’inscrit donc dans la continuité d’une saison maîtrisée.

Demi-finales sans suspense

Favoris de leur demi-finale respective, les deux joueurs ont imposé leur rythme. Carlos Alcaraz a dominé le Canadien Felix Auger-Aliassime, 8e mondial, en deux sets (6-2, 6-4). L’Espagnol n’a laissé filer que six jeux et a conclu en une heure et vingt-quatre minutes.

Jannik Sinner a suivi la même voie. Opposé à Alex De Minaur, 7e mondial, l’Italien a contrôlé les échanges et s’est imposé (7-5, 6-2). De Minaur n’a pas trouvé de solution face à un adversaire qui a multiplié les frappes précises. Sinner a perdu sept jeux, un de plus qu’Alcaraz.

Alcaraz en quête d’un premier sacre

Pour la première fois de sa carrière, “Carlitos” peut viser le titre de maître. L’an dernier, il avait quitté le tournoi dès la phase de groupes. Cette fois, son parcours confirme sa progression. Après une alerte lors de son deuxième match, où Taylor Fritz l’avait poussé en trois sets (6-7, 7-5, 6-3), il a retrouvé ses marques à l’Inalpi Arena.

Face à Auger-Aliassime, il a enchaîné les coups droits puissants et précis. Le Canadien n’a pas trouvé de rythme. L’Espagnol a dicté les échanges, souvent en avançant dans le court.

Un duel de haute intensité attendu

Alcaraz mesure l’ampleur du défi. « Cette finale va être très, très difficile. Chaque fois qu’on s’affronte, on hausse vraiment notre niveau de jeu », a-t-il indiqué. Il mène dix victoires à cinq face à Sinner, mais les duels ont souvent été serrés.

L’enjeu est double. Avec un succès, Alcaraz décrocherait son neuvième titre de l’année et le 25e de sa carrière à 22 ans. Pour y parvenir, il devra franchir un obstacle majeur : Sinner, qui joue devant son public et qui a confirmé son statut tout au long de la saison.