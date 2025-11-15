L’Ambassadeur de Tunisie à Paris, Dhia Khaled, a appelé ce samedi à mobiliser les compétences tunisiennes établies en France pour renforcer l’investissement et l’entrepreneuriat en Tunisie, lors de sa participation au Forum de l’Entrepreneuriat (TGF) organisé par l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE-France).

Intervenant à cet événement, le diplomate a souligné le rôle primordial de la diaspora tunisienne dans la dynamique socio-économique nationale et le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays.

Khaled a mis en avant le potentiel prometteur qu’offrent plusieurs secteurs stratégiques, citant notamment l’industrie, les services, le tourisme, la logistique, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la santé numérique, la FinTech, la transition énergétique et les mobilités durables. Il a également insisté sur l’importance de créer de nouvelles synergies entre les talents pour lancer de nouveaux projets générateurs d’emplois.

Selon la page Facebook de l’ambassade, le Forum a rassemblé une diversité d’acteurs, comprenant des entrepreneurs, décideurs, universitaires, experts et jeunes talents tunisiens établis en France. Des fonds d’investissement français et internationaux ainsi que des porteurs de projets y ont également participé, animant des rencontres B2B et des sessions de pitch.

L’événement a en outre été l’occasion de présenter des exemples concrets de réussite d’entrepreneurs tunisiens en France, qui a servi de source d’inspiration pour les participants.