Le Canadien Felix Auger-Aliassime, 8e mondial, a empoché vendredi le dernier billet pour les demi-finales du Masters ATP de Turin en battant le N.3 mondial, l’Allemand Alexander Zverev.

Auger-Aliassime, 25 ans, s’est imposé 6-4, 7-6 (7/4) et a terminé la phase de poules à la deuxième place du groupe Björn Borg avec deux victoires et une défaite.

Il défiera ce samedi le N.1 mondial Carlos Alcaraz, vainqueur du groupe Jimmy Connors avec trois succès en autant de matches.

L’autre demi-finale opposera le N.2 mondial et tenant du titre, Jannik Sinner, à l’Australien Alex De Minaur (7e), qualifié surprise avec une seule victoire en trois matches.

Dans l’après-midi de vendredi, Sinner a fini, comme Alcaraz, la phase de poules en réussissant un sans-faute de trois victoires après son succès contre l’Américain Ben Shelton 7-6 (7/3).

L’Italien a enchaîné une 29e victoire de suite sur dur indoor, sa surface de prédilection, et un huitième succès consécutif dans “le tournoi des maîtres”, toujours sans perdre un set.