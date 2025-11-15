Le budget du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines pour l’année 2026, estimé à 5326 millions de dinars (MD), représente 8,3% du budget de l’État pour l’année 2026, en incluant les subventions destinées au secteur de l’énergie, à hauteur de 4993 MD, et 0,52% sans compter ces subventions, a indiqué la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub .

Intervenant, vendredi soir, lors d’une séance plénière commune de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et du Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) consacrée à l’examen du budget de la mission de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, au titre de l’année 2026, Chiboub a ajouté que les objectifs de la mission de l’industrie consistent à mettre en œuvre la politique du gouvernement visant à dynamiser l’économie, à booster l’investissement et à maîtriser l’énergie en tant que moteur de la croissance.

Une enveloppe de 271,6 MD a été allouée pour l’année 2026, pour le développement répartie par secteur comme suit : 111,5 MD pour l’énergie, 158,3 MD pour l’industrie et 1,8 MD pour le secteur des mines.

Des interventions de développement d’une valeur de 111,5 MD ont été allouées pour l’année 2026 pour financer le secteur de l’énergie. Il s’agit de financer les programmes et les interventions de développement, tels que le soutien au rôle de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME) et la poursuite du financement des mesures et actions relatives à la mise en œuvre de la stratégie énergétique à l’horizon 2035. L’objectif est de réduire l’intensité énergétique de 3% par an et de promouvoir les énergies renouvelables pour que l’électricité produite à partir des énergies renouvelables représente 35% de la production totale d’électricité d’ici 2030.

Dans le secteur industriel, une enveloppe estimée à 158,3 millions de dinars a été allouée afin de renforcer la compétitivité des entreprises industrielles et de promouvoir l’investissement dans le secteur industriel.

Parmi les projets et programmes figurent le soutien et le développement du programme de mise à niveau des entreprises industrielles grâce à l’octroi d’aides financières s’élevant à 45 millions de dinars pour la restructuration, ainsi que la mobilisation de crédits de 20 millions de dinars au Fonds de promotion et de décentralisation industrielle (FOPRODI) pour soutenir les nouveaux investisseurs et les petites et moyennes entreprises (PME).

Il s’agit également de l’attribution de subventions estimées à 6,2 millions de dinars au profit du Fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée et une enveloppe de 10 millions de dinars pour le développement des infrastructures industrielles dans les régions intérieures, en plus de la création d’une nouvelle génération de zones industrielles intégrées, ainsi que le renforcement des efforts de l’Agence foncière industrielle en matière d’aménagement et de réaménagement des zones industrielles via la mobilisation d’un montant estimé à 5 millions de dinars.

Concernant le secteur minier, une enveloppe de 1,8 million de dinars a été allouée pour continuer à soutenir les interventions de l’Office national des mines, afin de mieux attirer les investisseurs, de les accompagner et de les encourager à investir dans la recherche et l’exploitation minière.