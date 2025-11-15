La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a estimé que les exportations d’huile d’olive conditionnée, pour la saison 2024-2025, atteindront près de 40 000 tonnes, alors que le pays entre dans une nouvelle saison de production.

Chiboub a ajouté vendredi soir, lors d’une séance plénière commune au Parlement, que l’activation des mécanismes du Fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée (FOPRHOC) a permis, depuis son lancement en 2006 jusqu’à fin septembre 2025, une évolution notable des exportations d’huile d’olive conditionnée.

Au cours de cette séance consacrée à l’examen du projet de loi de finances pour l’année 2026, la ministre de l’Industrie a notamment ajouté que les interventions du Fonds de promotion des exportations d’huile d’olive conditionnée ont contribué à diversifier les destinations d’exportation, atteignant en 2025 plus de 60 destinations, contre seulement 19 au lancement du programme.