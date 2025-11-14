La sélection tunisienne de football a remporté son deuxième match amical de préparation avant la Coupe arabe au Qatar et la CAN au Maroc, en battant la Jordanie 3-2, vendredi soir.

Des buts répartis sur toute la rencontre

Les Aigles de Carthage ont trouvé le chemin des filets par Ali Abdi (37e), Montassar Talbi (67e) et Ilyes Achouri (86e). La Jordanie avait ouvert le score avec Al Naimat (30e) et repris l’avantage grâce à Adel Jamous (51e).

Un match rythmé et à rebondissements

La Tunisie avait débuté sous pression face à un pressing jordanien élevé. Le portier Aymen Dahmène intervenait dès la 3e minute sur un coup franc direct. La première occasion tunisienne nette survenait à la 8e minute, mais Mastouri manquait le cadre.

À la 30e minute, la Jordanie ouvrait le score sur un centre d’Al Quraichi pour Al Naimat. Les Tunisiens répliquaient rapidement par Ali Abdi, qui égalisait à la 43e après un centre d’Omar Layouni. La première mi-temps se terminait sur un score de parité, 1-1.

Reprise et basculement du match

En seconde période, la Jordanie reprenait l’avantage à la 51e minute par Adel Jamous. Peu après, le défenseur jordanien Abu Taha recevait un deuxième carton jaune, laissant son équipe à dix. Sami Trabelsi effectuait un triple changement stratégique à la 60e minute, avec l’entrée de Chaouat, Sassi et Achouri.

La Tunisie égalisait dès la 67e grâce à Montassar Talbi, sur un corner parfaitement exécuté. L’équipe tunisienne, renforcée par sa supériorité numérique, accentuait sa domination.

Le but de la victoire

L’action décisive survint à la 85e minute : Ferjani Sassi tirait sur le gardien jordanien, mais Ilyes Achouri reprenait le ballon pour offrir la victoire 3-2 à la Tunisie. Malgré cinq minutes de temps additionnel, le score restait inchangé.

Prochain rendez-vous

Les Aigles de Carthage avaient auparavant fait match nul 1-1 contre la Mauritanie à Radès et se préparent désormais à affronter le Brésil, le 18 novembre, en France.