Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé jeudi à Marseille l’examen de plusieurs mesures destinées à encourager le retour des compétences médicales tunisiennes établies à l’étranger.

Lors d’une rencontre organisée à la résidence de Tunisie avec un groupe de médecins, chercheurs et étudiants tunisiens résidant dans le sud de la France, le ministre a évoqué la facilitation de la reconnaissance des diplômes tunisiens délivrés à l’étranger. Il a également proposé la possibilité pour ces professionnels d’exercer à temps partiel dans le secteur public en Tunisie.

Une plateforme pour recenser les compétences

Le ministère de la Santé prévoit la création d’une plateforme électronique destinée à recenser les compétences médicales tunisiennes à l’étranger. Cette initiative vise à connecter directement les professionnels aux établissements publics de santé en Tunisie, optimisant ainsi le retour de l’expertise et le renforcement des services de santé.

« La diaspora tunisienne joue un rôle stratégique dans la transformation du système de santé », a souligné Mustapha Ferjani, en présence de l’ambassadeur de Tunisie en France et du consul général à Marseille.

Réforme du système de santé

Le ministre a présenté les grandes lignes de la réforme du système de santé tunisien, axée sur la justice sanitaire, le rapprochement des services des citoyens et l’amélioration de la qualité des soins. La rencontre s’est tenue en marge de la participation de Ferjani au Forum de Marseille sur l’intelligence artificielle, mettant en lumière le lien entre innovation numérique et renforcement des compétences médicales.

Selon le communiqué du ministère, les initiatives en cours visent à faciliter le retour des médecins, chercheurs et étudiants tunisiens, à mieux utiliser les talents de la diaspora et à renforcer les capacités du système de santé public.

« L’objectif est de rapprocher les services des citoyens tout en intégrant les compétences acquises à l’étranger dans le tissu sanitaire national », a rappelé le ministre.

Cette démarche s’inscrit dans un plan plus large de modernisation du secteur de la santé, combinant justice sociale, innovation et participation active de la diaspora tunisienne.