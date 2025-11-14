L’Angleterre, déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, a facilement dominé la Serbie 2-0 jeudi à Londres. Ce succès constitue la septième victoire consécutive des Anglais dans ces qualifications, tout en maintenant leur cage inviolée.

Saka ouvre le score

Le premier but est intervenu à la 28e minute grâce à Bukayo Saka, auteur d’une reprise de volée parfaitement exécutée. Cette ouverture du score a mis la Serbie sur la défensive et facilité le contrôle du match par les Anglais.

Foden et Bellingham dynamisent l’équipe

L’entrée en jeu de Phil Foden et Jude Bellingham, absents de la sélection depuis plusieurs mois, a insufflé un nouvel élan à l’équipe de Thomas Tuchel. Leur impact s’est fait sentir dans la maîtrise du jeu et la fluidité offensive.

Eze scelle le succès

Le second but est survenu à la 90e minute par Eberechi Eze, concluant une action collective efficace et permettant à l’Angleterre de conforter sa performance.

Prochain match

L’Angleterre jouera son dernier match du groupe K contre l’Albanie. Cette dernière s’est qualifiée pour les barrages après sa victoire 1-0 en Andorre. Le match sera décisif pour l’ordre final du groupe, bien que la qualification directe des Anglais ne soit plus en jeu.