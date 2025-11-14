La Tunisie accueille la Jordanie ce vendredi 14 novembre 2025 pour un match amical de préparation à la Coupe Arabe. Les Aigles de Carthage chercheront à poursuivre leur bonne dynamique récente face à une sélection jordanienne ambitieuse, venue tenter la surprise sur le sol tunisien.

Pour la Tunisie, l’objectif est clair : confirmer son statut de favori à domicile et proposer un jeu attractif devant son public. La Jordanie, de son côté, tentera de rivaliser et d’obtenir un résultat positif, s’appuyant sur un effectif solide capable de bousculer les Aigles de Carthage.

Infos pratiques :

Date et heure : Vendredi 14 novembre 2025 à 18h30

Lieu : Stade Olympique Hammadi Agrebi, Radès

Diffusion : Watania 1