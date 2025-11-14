La FIFA a dévoilé jeudi les listes restreintes des nommés pour le Prix Marta et le Prix Puskas 2025, deux distinctions récompensant les plus beaux buts de l’année dans le football féminin et masculin.

Les nommées au Prix Marta 2025

Le Prix Marta distingue les plus belles réalisations du football féminin. Cette année, les joueuses retenues sont : Jordyn Bugg (North Carolina Courage), Mariona Caldentey (Olympique Lyonnais), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Australie), Jon Ryong-jong (RDP Corée), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Pays-Bas), Kishi Nunez (Argentine), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (États-Unis) et Khadija Shaw (Manchester City).

Les nommés au Prix Puskas 2025

Le Prix Puskas récompense les plus beaux buts masculins de la saison. Parmi les finalistes figurent Alerrandro (Vitória), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Cruz Azul), Santiago Montiel (Independiente), Amr Nasser (Al Ahly), Carlos Orrant?a (Querétaro), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kas?mpasa) et Lamine Yamal (FC Barcelone).

Un vote ouvert aux supporters

Les supporters peuvent désormais voter sur le site officiel de la FIFA. Ils doivent s’inscrire, sélectionner trois buts et les classer par ordre de préférence. Le premier choix rapporte cinq points, le second trois points et le troisième un point, conformément au règlement de vote. Les votes des fans ont le même poids que ceux d’un panel de FIFA Legends.

Autres distinctions et palmarès complet

En parallèle, les votes pour le Prix The Best Joueuse et Joueur de la FIFA, les Entraîneurs, les Gardiens et Gardiennes de but, ainsi que les Onze idéaux masculin et féminin, sont également ouverts. Le Prix des Supporters et la Distinction Fair-play viendront compléter le palmarès, récompensant respectivement des actes de passion et de sportivité exemplaires.

Cérémonie de remise des prix

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie officielle des The Best FIFA Football Awards 2025, qui célèbrera les performances réalisées entre le 11 août 2024 et le 2 août 2025.