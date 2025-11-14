La 5e journée du troisième tour des qualifications pour la Coupe du monde 2026 dans la zone Concacaf a livré jeudi des résultats importants dans les trois groupes. Le premier de chaque poule rejoindra directement le Mondial. Les deux meilleurs deuxièmes disputeront les barrages intercontinentaux.

Groupe A : Surinam et Panama toujours en tête

Le Panama s’est imposé 3-2 au Guatemala, un succès précieux dans une course où chaque point compte. Surinam, large vainqueur 4-0 du Salvador, reste premier du groupe à égalité avec le Panama mais bénéficie d’une meilleure différence de buts. Le Guatemala, battu malgré deux buts inscrits, reste troisième. Le Salvador ferme la marche.

Le classement reste serré avant l’ultime journée : Surinam et Panama cumulent 9 points chacun. Le Guatemala suit avec 5 unités, devant le Salvador (3 points). Le dénouement viendra le 18 novembre, avec Panama–Salvador et Guatemala–Surinam.

Groupe B : Les Antilles néerlandaises prennent l’avantage

Les Antilles néerlandaises ont signé la plus large victoire de la journée en s’imposant 7-0 aux Bermudes. Elles conservent la tête du groupe devant la Jamaïque, tenue en échec 1-1 par Trinité-et-Tobago. Avec 11 points, les Antilles néerlandaises restent leaders. La Jamaïque suit avec 10 points, puis Trinité-et-Tobago (6 points). Les Bermudes, battues lors de leurs cinq rencontres, comptent zéro point.

La dernière journée sera décisive pour la première place, avec un choc Jamaïque–Antilles néerlandaises. En parallèle, Trinité-et-Tobago recevra les Bermudes.

Groupe C : Quatre équipes encore en course

Haïti a créé la surprise en battant le Costa Rica 1-0. Le Nicaragua a dominé le Honduras 2-0. Ces résultats resserrent le classement : le Honduras et Haïti partagent désormais la tête avec 8 points chacun. Le Costa Rica suit avec 6 points. Le Nicaragua, malgré son succès, reste quatrième avec 4 points.

La qualification se jouera le 18 novembre entre Costa Rica–Honduras et Haïti–Nicaragua. Le premier du groupe ira directement au Mondial, tandis que le deuxième pourrait viser les barrages.

Un tour décisif avant le verdict final

Les trois groupes restent ouverts avant la dernière journée du 18 novembre. Trois places directes pour la Coupe du monde 2026 sont en jeu, ainsi que deux billets pour les barrages intercontinentaux réservés aux meilleurs deuxièmes.