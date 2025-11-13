La ministre des Finances, Miskah Salama Al-Khaldi, a indiqué mercredi devant l’Assemblée des représentants du peuple que plus de 48 000 amendes routières ont été réglées à distance, pour un montant d’environ 3 millions de dinars. L’information figure dans un rapport conjoint sur la mission « Finances » pour l’année 2026, élaboré par les commissions des Finances et du Budget des deux chambres du Parlement.

Elle a annoncé que le paiement en ligne de la taxe de circulation et de la taxe de compensation démarrera officiellement en janvier 2026, précisant que le ministère œuvre à augmenter progressivement la couverture numérique jusqu’à sa généralisation complète.

La ministre a ajouté que le ministère travaille à élargir le réseau des recettes financières dans les zones sous-dotées, en coordination avec les autorités locales. Elle a rappelé que le pays compte actuellement 237 recettes financières polyvalentes et 71 recettes municipales.