La 9ᵉ journée de la Ligue 2 du football professionnel se déroule ce week-end. Tous les matchs débuteront à 14h30. Voici le calendrier détaillé par poule et par journée.

Poule A

Samedi 15 novembre

AS Megrine – CS Hammam-lif (Megrine)

SA Menzel Bourguiba – ES Hammam-Sousse (Menzel Bourguiba)

CS Msaken – US Boussalem (Msaken)

CS Chebbien – EM Mahdia (Chebba)

US Tataouine – OC Kerkennah (Tataouine)

Dimanche 16 novembre

Sfax RS – BS Bouhajla (Sfax, stade 2 mars)

AS Agareb – SC Ben Arous (Agareb)

Poule B

Samedi 15 novembre

ES Sakiet Eddaier – AS Kasserine (Sakiet Eddaier)

Dimanche 16 novembre

AS Ariana – CS Korba (Ariana)

Jendouba Sport – O. Sidi Bouzid (Jendouba)

US Ksour Essef – ES Bouchemma (Ksour Essef)

AS Jelma – Kalaa Sport (Jelma)

S. Gabésien – SC Moknine (Gabès)

CS Redayef – EGS Gafsa (Redayef).