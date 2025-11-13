La 9ᵉ journée de la Ligue 2 du football professionnel se déroule ce week-end. Tous les matchs débuteront à 14h30. Voici le calendrier détaillé par poule et par journée.
Poule A
Samedi 15 novembre
AS Megrine – CS Hammam-lif (Megrine)
SA Menzel Bourguiba – ES Hammam-Sousse (Menzel Bourguiba)
CS Msaken – US Boussalem (Msaken)
CS Chebbien – EM Mahdia (Chebba)
US Tataouine – OC Kerkennah (Tataouine)
Dimanche 16 novembre
Sfax RS – BS Bouhajla (Sfax, stade 2 mars)
AS Agareb – SC Ben Arous (Agareb)
Poule B
Samedi 15 novembre
ES Sakiet Eddaier – AS Kasserine (Sakiet Eddaier)
Dimanche 16 novembre
AS Ariana – CS Korba (Ariana)
Jendouba Sport – O. Sidi Bouzid (Jendouba)
US Ksour Essef – ES Bouchemma (Ksour Essef)
AS Jelma – Kalaa Sport (Jelma)
S. Gabésien – SC Moknine (Gabès)
CS Redayef – EGS Gafsa (Redayef).