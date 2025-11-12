Le coup d’envoi des travaux d’aménagement de la place “Mdak El Halfa” à la Médina de Tunis sera donné la semaine prochaine.

Le plan d’exécution du chantier a été approuvé lors d’une séance de travail tenue, mercredi, en présence des représentants des parties concernées, selon un post publié par la municipalité de Tunis sur sa page Facebook.

Ce projet s’inscrit dans la cadre d’un accord de coopération signé, le 13 mai 2025, entre la municipalité de Tunis et l’Institut arabe de développement urbain, portant sur le renforcement des activités vertes dans les villes arabes et de reboisement dans les quartiers.