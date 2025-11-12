Le Comité directeur de la 26ème édition des Journées Théâtrales de Carthage qui aura lieu du 22 au 29 Novembre 2025, organise un forum théâtral international du 24 au 26 novembre 2025 ayant pour thème “l’artiste de théâtre, son temps et son œuvre”, sous la coordination de Basma Ferchichi.

Ce rendez-vous cherche à rassembler des artistes dramaturges, auteurs dramatiques, metteurs en scène et universitaires en sciences humaines et sociales de Tunisie et d’ailleurs dans le monde. Se voulant un espace « dynamique collaboratif », il se donne comme objectif principal de stimuler une rencontre interactive où se croisent les regards de l’artiste de théâtre, du philosophe et du sociologue, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le Forum Théâtral International constitue une occasion pour témoigner, échanger et partager des expériences, des connaissances et des points de vue, et ce, dans le but de réfléchir en commun, s’interroger et comprendre la place de l’art théâtral en deux volets étroitement corrélatifs portant sur l’expérience personnelle et professionnelle de l’artiste comme témoin de son temps et face aux enjeux de son juste positionnement dans un contexte social donné.