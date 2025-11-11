Un événement officiel s’est tenu le lundi 10 novembre 2025 à Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana) pour inaugurer la troisième unité de production de la société pharmaceutique internationale Hikma, pour un investissement total de 50 millions de dinars.

Cette extension s’inscrit dans la stratégie nationale visant à faire de la Tunisie une plateforme régionale pour la fabrication et l’exportation de médicaments.

Un lancement en présence de hauts responsables

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, en présence de l’ambassadeur de Jordanie en Tunisie, Abdallah Abou Rummane, du doyen du corps diplomatique africain et ambassadeur du Gabon, Pierre Ntsiet Ngolo, de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire, MALAN Niamké Ebagnilin Benjamin, ainsi que de Mazen Darwazah, président de Hikma pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Plusieurs personnalités du secteur de la santé et des représentants d’institutions publiques et privées étaient également présentes.

Une “plateforme d’exportation vers l’Europe et l’Afrique”

Selon Mazen Darwazah, président de Hikma pour la région MENA, cette nouvelle unité constitue « une valeur ajoutée pour la Tunisie dans le domaine de l’investissement en santé».

Il a précisé que cette usine « renforcera les capacités nationales de production pharmaceutique » et réduira la dépendance aux importations.

Darwazeh a ajouté que la troisième unité ne représente pas un simple élargissement local, mais une plateforme d’exportation vers l’Europe, ainsi que vers les marchés africains et arabes, exprimant sa fierté du partenariat historique de Hikma avec la Tunisie et sa gratitude envers le soutien des autorités tunisiennes.

Ferjani : “Une pierre angulaire de la souveraineté sanitaire”

Le ministre de la Santé Mustapha Ferjani a déclaré que l’ouverture de cette nouvelle unité constitue « une étape majeure vers la souveraineté sanitaire nationale, africaine et arabe » et « un pilier essentiel de la sécurité sanitaire ».

Il a souligné que ce projet reflète la confiance croissante des investisseurs étrangers dans le climat d’affaires tunisien et dans les compétences locales.

Le nouveau site produira une large gamme de médicaments : traitements cardiovasculaires, antidiabétiques, médicaments du système digestif et nerveux, ainsi que des antibiotiques, tous conformes aux normes internationales de qualité.

Hikma : un acteur mondial aux racines jordaniennes

Fondée en 1978 en Jordanie, Hikma Pharmaceuticals est aujourd’hui un acteur mondial de l’industrie pharmaceutique.

La Tunisie fut le premier pays d’accueil de son implantation à l’étranger, avant que la société ne développe ses activités en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

La Tunisie, future plateforme régionale du médicament

Pour Mouin Zaafrane, directeur général de Hikma en Tunisie, la société est présente dans le pays depuis 35 ans. Après les deux premières unités, la troisième usine marque une nouvelle étape : elle dispose d’une capacité de production accrue, destinée à faire de la Tunisie une plateforme régionale d’exportation de médicaments “Made in Tunisia”.

Selon lui, cette expansion permettra d’augmenter la production nationale, de réduire les importations et de valoriser les médicaments tunisiens à forte valeur ajoutée destinés au marché local et à l’exportation vers l’Afrique et le monde arabe.

Une croissance soutenue de l’emploi

Le directeur général a rappelé que Hikma avait démarré en Tunisie avec 40 emplois, contre plus de 320 postes actuellement, illustrant l’impact économique et social positif du développement industriel du groupe dans le pays.