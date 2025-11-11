Le budget alloué au ministère de la Défense nationale dans le projet de loi de finances pour l’année 2026 est estimé à 6 322,738 millions de dinars en engagements, hors ressources propres des établissements publics. Ce montant représente une augmentation de 13 % par rapport au budget de l’année 2025.

Recrutements prévus au sein de l’armée

L’année 2026 verra de nouveaux recrutements au profit de l’institution militaire.

Au total, 3 500 recrutements sont programmés pour les écoles militaires, auxquels s’ajoutent 859 recrutements dans divers domaines non couverts par la formation militaire, concernant à la fois des militaires et des civils travaillant pour les établissements soumis au Code de la comptabilité publique.

Intégration dans les institutions non soumises à la comptabilité publique

En parallèle, 186 recrutements sont prévus pour des établissements ne relevant pas du Code de la comptabilité publique, selon le même document budgétaire.