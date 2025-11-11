La Brigade des investigations et de lutte contre l’évasion fiscale, connue sous le nom de Police fiscale, a révélé que l’évasion fiscale dans le secteur des boissons alcoolisées en Tunisie s’élève à 1,8 milliard de dinars (MD). Selon Ali Khelifi, chef de la brigade, 500 MD de ce montant concernent spécifiquement l’activité des bars et restaurants. Des contrôles ciblés dans les cafés touristiques et boîtes de nuit du Lac, Gammath et Soukra ont identifié un déficit de 90 MD dans les chiffres d’affaires.

Un champ d’action qui s’élargit

Au-delà des boissons alcoolisées, la brigade enquête également sur le commerce électronique, estimé à 1 700 MD, avec 7 596 personnes identifiées comme exerçant sans identifiant fiscal. Les investigations couvrent aussi les cliniques privées, médecins, grossistes en médicaments, concessionnaires automobiles, grandes surfaces et assurances.

Renforcement des effectifs et défis à relever

Créée en octobre 2017, la brigade est passée de 17 enquêteurs en 2023 à 40 aujourd’hui. Malgré cette progression, Ali Khelifi souligne que les ressources humaines restent insuffisantes face à l’ampleur des défis. La brigade agit sous la supervision de la Direction générale des impôts (DGI) et des procureurs généraux, avec pour mission de détecter, enquêter et collecter des preuves relatives aux infractions fiscales pénales.

Une administration forte et équitable

Khelifi insiste sur le respect de la loi et des droits des contribuables, affirmant que la brigade œuvre pour instaurer une administration fiscale forte et équitable, tout en luttant contre les pratiques d’évasion. Les missions de contrôle se poursuivent pour réduire davantage les déficits fiscaux et renforcer la transparence économique.